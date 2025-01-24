مسؤول إيراني: توسيع التجارة بين أعضاء مجموعة بريكس تعتبر استراتيجية لتحييد الضغوط الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهرداد لاهوتي، في إشارة إلى فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 100% على التجارة بين دول بريكس، ان سلوك ترامب ليس جديدا، وخلال رئاسته السابقة استخدم أيضا أدوات اقتصادية لتحقيق أهدافه، لقد تعرضت بلادنا لعقوبات من قبل الولايات المتحدة في أوقات مختلفة، ولكن في عهد ترامب تم تطبيق العقوبات بطريقة ذكية.

وتابع عضو مجموعة الصداقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند: "في ظل الوضع الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة أدوات اقتصادية لتحقيق أهدافها المقصودة، يتعين على الدول الأعضاء في مجموعة بريكس أن تكون يقظة وتبذل المزيد من الجهود لخلق الوحدة والتماسك وتوسيع التبادلات التجارية.

وأشار أيضًا إلى تعزيز التبادل الاقتصادي بين إيران والدول الشرقية وقال: "إن العقد الطويل الأمد الذي أبرمته إيران مع الصين أثار قلق الأطراف الأوروبية والأمريكية. لذلك فإن تعزيز عقود التعاون مع روسيا والصين أمر ضروري لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين". ويمكن للدول الأخرى المتحالفة أيضًا تحييد الأدوات والضغوط الاقتصادية لهذه الدول.

وأكد لاهوتي على استخدام الاتفاقيات النقدية الثنائية في العقود طويلة الأجل بين إيران والدول الأخرى، مضيفاً: هذا من شأنه أن يقلل الاعتماد على الدولار، كما يقلل المخاوف بشأن توازن العرض والطلب على النقد الأجنبي.

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