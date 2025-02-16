طالبة ايرانية من جامعة طهران تحصل على لقب باحثة العام في بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصلت طالبة الدكتوراه في الدراسات الهندية في كلية الدراسات العالمية بجامعة طهران والمتدربة في منتدى رؤساء البلديات الآسيويين "حسناء سليمي" على لقب "باحثة العام".

ويشار الى انه تم ترشيحها من قبل منتدى رؤوساء البلديات الآسيويين للمشاركة في جائزة "قادة شباب دول بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وتنافس على الجائزة مشاركون من 13 دولة: البرازيل، الهند، إيران، كازاخستان، الصين، قيرغيزستان، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، روسيا، طاجيكستان، أوزبكستان، إثيوبيا، وجنوب إفريقيا.

و ما يميز جائزة قادة شباب دول بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون التي أُقيمت في مدينة قازان الروسية، انها استقبلت أكثر من 400 طلب للمشاركة هذا العام وكان الاختيار صعبا جدا بين المتنافسين المميزين.

ويتم منح هذه الجائزة سنويا في خمسة مجالات: "أفضل مشروع دبلوماسي عام للعام"، "أفضل مؤثر إعلامي للعام"، "افضل رائد أعمال اجتماعي للعام"، "أفضل مبادرات بيئية للعام"، و"أفضل باحث للعام".

/انتهى/