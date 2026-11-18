وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدّث غروسي مجددًا عن مخزونات اليورانيوم الإيرانية، من دون أن يشير إلى الحرب العدوانية الأمريكية والإسرائيلية.

وقال غروسي مخاطبًا مجلس محافظي الوكالة في فيينا: «ما لم تقدّم إيران المعلومات المتعلقة بوضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتح المجال للوصول إلى هذه المنشآت لإجراء أنشطة التحقق الميداني، فإن الوكالة لا تستطيع أن تخلص إلى أنه لم يحدث أي انحراف في المواد النووية المعلنة عن مسار الأنشطة النووية السلمية في إيران».

وأضاف، وهو يتنافس على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن إيران لم تقدّم معلومات عن موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم توفّر الوصول اللازم للتحقق في الموقع. ولذلك، لا تستطيع الوكالة التأكد من أن المواد النووية لم تنحرف عن الأنشطة السلمية.

وأضاف غروسي أن الوكالة تفتقر منذ نحو 18 شهرًا إلى «استمرارية المعرفة» بشأن مخزون اليورانيوم في المنشآت التي تضررت خلال الهجمات العسكرية في يونيو 2025 (حرب الاثني عشر يومًا).

جاء هذا التصريح في وقت أكدت فيه إيران، وفقًا لتقرير سري للوكالة وُزّع على الدول الأعضاء الجمعة الماضية وحصلت عليه وكالة «أسوشيتد برس»، أن المحادثات بشأن استئناف عمليات التفتيش لا يمكن أن تُستأنف في ظل ظروف «يواصل فيها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التهديد صراحةً وعلنًا وبشكل متواصل بشنّ مزيد من الأعمال العسكرية العدوانية ضد البلاد، ولا سيما استهداف المنشآت النووية الإيرانية».