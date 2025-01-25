عميد أسرى جنين سيتنسم الحرية بعد 36 عاماً وراء القضبان

أفادت وكالة مهر للأنباء، تعرض السعدي للمطاردة والاعتقال منذ بداية انتفاضة عام 1987، وحكم عليه الاحتلال لاحقا بالسّجن المؤبد مرتين و20 عاما، وهو يعد من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال على مستويات عدة، وله أثر كبير بين رفاقه الأسرى، وكتب رواية (أمي مريم الفلسطينية).

و يعدّ السعدي أقدم أسير في محافظة جنين ومن الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية "أوسلو"، وعددهم ما قبل هذا اليوم 21 أسيراً بعد استشهاد الأسير وليد دقة، إضافة إلى 11 من الأسرى المعاد اعتقالهم الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأفرج عنهم ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، وأعيد اعتقالهم مجددا عام 2014.

ومن المنتظر الإفراج عن قائمة الأسرى الفلسطينيين اليوم في الدفعة الثانية والتي تشمل 120 أسيرا من ذوي المؤبدات، و 80 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية والسماح بعودة الفلسطينيين النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد سلمت -اليوم السبت- في سياق صفقة تبادل الأسرى أربع أسيرات مجندات بجيش الاحتلال للصليب الأحمر وسط تجمع فلسطيني حاشد.

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