الحوثي: أي خطوات تتخذ ضد شعبنا سنتعامل معها بالمستوى نفسه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحوثي في تغريدة له على منصة "إكس" إن ‏"القرارات الإرهابية الأمريكية أتت كموقف ونتيجة مسبقة لرفضنا للسلوك الإجرامي الأمريكي البريطاني الإسرائيلي في عدوان وحصار غزة".

وأشار إلى أن ما قامت به القوات المسلحة بتشكيلاتها كان عمل مشروع ومعلن لرفض الإجرام، مؤكداً على "أن أي خطوات تتخذ ضد شعبنا سيتم دراسة الإجراءات، وسيتعامل اليمن معها بمستوى ذلك بإذن الله".

وكان الحوثي قد قال في تغريدة أخرى أن "‌‌‌‏قرارات ترامب تأتي في إطار دعم الكيان بسبب موقف اليمن الرافض للإبادة والحصار وتدلل على إرهابية أمريكا وعدم شرعيتها"، مضيفاً "أنهم أولى بالتصنيف لاشتراكهم في دعم إسرائيل في عدوان الإبادة والحصار بغزة وهي قرارات تدين ترامب وتؤكد عدوانية أمريكا ومن يشاركها في ذلك".

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