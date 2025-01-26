رداًعلى اقتراح ترامب، حماس: هذا الاقتراح لن يُنفذ

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "حازم قاسم"، المتحدث باسم حماس، ظهر اليوم (الأحد): "تصريحات ترامب خطيرة ومتوافقة مع مواقف اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني."

وطلب "دونالد ترامب"، رئيس الولايات المتحدة، اليوم من مصر والأردن استضافة حوالي 1.5 مليون من سكان قطاع غزة الذين يعيشون في ظروف صعبة، بشكل دائم أو مؤقت.

وفي مقابلة مع شبكة "العربي"، قال المتحدث باسم حماس: "اقتراح ترامب لن يُنفذ، ولن يقبله أي فلسطيني."

ويتماشى طلب ترامب تقريبًا مع مطالب الأحزاب اليمينية المتطرفة في فلسطين المحتلة. حيث سبق أن طالبت العديد من الأحزاب اليمينية في البرلمان الإسرائيلي بترحيل جميع الفلسطينيين إلى الدول المجاورة.

كما أعرب "إيتامار بن غفير"، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" من الأحزاب اليمينية في الكيان الصهيوني، اليوم عن شكره وامتنانه لدونالد ترامب على هذا الموقف.

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