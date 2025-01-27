عراقجي يؤكد على العلاقات الأخوية بين مختلف الأعراق والأديان لبناء مجتمع آمن ومتقدم في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي الذي زار كابول للقاء ومناقشة مسؤولي الحكومة الأفغانية المؤقتة، التقى وناقش مع مجموعة من أعضاء مجلس العلماء الأفغاني مساء الأحد.

وفي هذا الاجتماع، أعرب مجلس علماء الشيعة الأفغان عن تقديره لاستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمواطنين الأفغان على مدى السنوات الـ 45 الماضية وتوفير فرص المعيشة والتعليم لعدد كبير من الأفغان في المدارس والجامعات الإيرانية، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأعرب أعضاء مجلس علماء الشيعة الأفغاني عن سرورهم بتوسيع العلاقات بين إيران وأفغانستان، واعتبروا تعزيز العلاقات الثنائية يصب في مصلحة البلدين.

ووصف أعضاء مجلس علماء الشيعة الأفغان أيضًا توسيع الاتصالات والمناقشات العلمية والثقافية بين علماء البلدين، من الشيعة والسنة، بالأمر المهم، واعتبروا ذلك مؤثرًا جدًا في تعزيز الوحدة الإسلامية.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية، أثناء شرحه للسياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة تجاه الدول المجاورة، عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على توسيع العلاقات مع أفغانستان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأشار عراقجي أيضًا إلى المكانة المهمة التي يتمتع بها علماء الشيعة والمجتمع الشيعي في أفغانستان في النمو والتقدم العلمي والثقافي والديني لهذا البلد، واعتبر العلاقة الودية والأخوة بين مختلف القوميات والأديان التي يتألف منها المجتمع الأفغاني ضرورية لتعزيز الوحدة والصداقة بين أتباع الأعراق والأديان المختلفة في أفغانستان.

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