عراقجي يلتقي وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية سيد عباس عراقيجي، الذي يرأس وفداً رسمياً إلى كابول، مع القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني نور الدين عزيزي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وأفغانستان وسبل توسيع هذه العلاقات.

وأشار وزير الصناعة والتجارة الأفغاني بالوكالة إلى العلاقات الطيبة والراسخة بين إيران وأفغانستان ووجود روابط تاريخية ودينية ولغوية وثقافية بين البلدين، وأشاد باستضافة ايران لملايين المهاجرين الأفغان على مدى العقود الماضية.

وفي تقريره حول أحدث التطورات في العلاقات التجارية بين أفغانستان وإيران، شدد نور الدين عزيزي على أهمية تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإزالة الحواجز التجارية، كما اكد على ضرورة تفعيل ميناء تشابهار ونقل البضائع عبر بندر عباس.

ووصف فرص الاستثمار في أفغانستان بالجيدة وقال إن وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية عازمة على تمهيد الطريق لازدهار الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي والصناعي في أفغانستان فضلا عن استثمار الشركات الإيرانية.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة تحديد واستغلال الفرص الوفيرة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم تطوير أنشطة القطاع الخاص في البلدين في مختلف مجالات الصناعة بما فيها الإنتاج والتجارة والزراعة والنقل والترانزيت.

وبعد ذلك، عقد اجتماع مشترك لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والأفغان، استضافته غرفة التجارة الأفغانية بمشاركة وزيرين.

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