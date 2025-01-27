عراقجي يقدم تقريرا من زيارته إلى كابول+ فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي مقطع فيديو لاجتماعاته خلال زيارته لأفغانستان، وكتب: خلال زيارة استغرقت يومًا واحدًا إلى كابول، التقيت مع عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء، بوزير الخارجية بالإنابة، ووزير الدفاع بالإنابة في الحكومة الأفغانية المؤقتة.

وأضاف: "شاركت أيضًا في اجتماع للقطاع الخاص في البلدين، واستضفت مجلس علماء الشيعة الأفغان في سفارة بلادنا".

واختتم عراقجي حديثه بالقول: "إن هذه الزيارة مهمة للغاية بالنظر إلى التحديات والفرص المشتركة في مسار التعاون الثنائي، والعلاقات العميقة والمتنوعة بين البلدين، فضلاً عن التأثير المتبادل للتطورات في البلدين على بعضهما البعض".

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