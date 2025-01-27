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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٢ ص

عراقجي يقدم تقريرا من زيارته إلى كابول+ فيديو

عراقجي يقدم تقريرا من زيارته إلى كابول+ فيديو

استعرض وزير الخارجية الايراني، عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لقاءاته مع القادة الأفغان، وأكد على أهمية هذه الزيارة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي مقطع فيديو لاجتماعاته خلال زيارته لأفغانستان، وكتب: خلال زيارة استغرقت يومًا واحدًا إلى كابول، التقيت مع عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء، بوزير الخارجية بالإنابة، ووزير الدفاع بالإنابة في الحكومة الأفغانية المؤقتة.

وأضاف: "شاركت أيضًا في اجتماع للقطاع الخاص في البلدين، واستضفت مجلس علماء الشيعة الأفغان في سفارة بلادنا".

واختتم عراقجي حديثه بالقول: "إن هذه الزيارة مهمة للغاية بالنظر إلى التحديات والفرص المشتركة في مسار التعاون الثنائي، والعلاقات العميقة والمتنوعة بين البلدين، فضلاً عن التأثير المتبادل للتطورات في البلدين على بعضهما البعض".

/انتهى/
رمز الخبر 1953564

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