رئيس هيئة الاركان العامة يحضر مناورات القوات البرية للجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بدأت المناورات الأمنية والهجومية والمتحركة للقوات البرية للجيش الإيراني في المنطقة العامة غربي البلاد. وتستمر هذه المناورات على مدى الأيام القليلة المقبلة بمشاركة أكثر من 100 مروحية هجومية من القوات الجوية الإيرانية.

هذا وزار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري مناورات القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحدود الغربية للبلاد.

تفقد رئيس أركان القوات المسلحة برفقة القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية المناورات الأمنية والهجومية والمتحركة لقوات الجيش.

وتوجه اللواء باقري، الذي وصل إلى كرمانشاه برفقة مجموعة من القادة العسكريين، إلى منطقة العمليات الغربية بعد تفقده للقوات المتواجدة في ميدان القاعدة الجوية وكان في استقباله ممثل الولي الفقيه في المحافظة ومحافظ كرمانشاه.

وقال العميد جيشك، نائب رئيس عمليات القوات البرية للجيش للصحفيين على هامش هذه المناورات: "سيتم إجراء التدريب الأمني والهجومي والمتحرك بمشاركة اللواء 35 للقوات البرية الخاصة واللواء 55 المحمول جواً واللواء 55 للقوات الجوية، ولواء المدرعات 181 والطائرات بدون طيار والقوات الجوية وكتائب الحرب الإلكترونية ومنظمة البحث وجهاد الاكتفاء الذاتي ووحدات وقوات مساندة أخرى في منطقة "نفط شهر" بمحافظة كرمانشاه غرب البلاد في الأيام المقبلة. .

وبحسب ماقال العميد جشك فإن الهدف من إجراء هذه المناورات هو مواجهة أي تهديد خارجي لنظام وأمن البلاد.

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