جلسة غير علنية لمجلس الشورى حول FATF

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار "عباس غودرزي"، المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، إلى اجتماع هيئة الرئاسة بحضور "محمد باقر قاليباف" وأعضاء آخرين، وقال: "في هذه الجلسة، تم النقاش حول التخطيط لمراجعة الجزء الثاني من الميزانية، بما في ذلك الجداول."

وأضاف المتحدث باسم هيئة الرئاسة: "أيضًا، نظرًا لأن موضوع FATF قيد الدراسة في مجلس تشخيص مصلحة النظام، سيتم توضيحه وشرحه في جلسة غير علنية الأسبوع المقبل، وسيلعب مجلس الشورى، بصفتهم ممثلي الشعب، دورًا في هذا الشأن في مجال التفاعل مع المجمع."

وتابع: "نظرًا لأن هذا الموضوع قد تم بحثه سابقًا في المجلس العاشر ومجلس صيانة الدستور وتم إحالته إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، فإنه سيتم دراسته فقط في المجمع."

وأفاد ممثل مدينة بروجرد في مجلس الشورى الإسلامي: "كما تم مناقشة موضوع استجواب وزير الاقتصاد، وهو قيد المتابعة."

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