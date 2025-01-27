مجلس الشورى الاسلامي يندد بقرار البرلمان الأوروبي الأخير

أفادت وكالة مهر للأنباء، قرأ "أحمد نادري"، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، بيان النواب في إدانة القرار الأخير للبرلمان الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الجلسة العلنية اليوم. وجاء في نص البيان ما يلي:

**بسم الله الرحمن الرحيم

يدين مجلس الشورى الإسلامي بشدة القرار الأخير للبرلمان الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعتبره نوعًا من السلوكيات التدخلية والمتحيزة. إن الهجوم على السلطة القضائية وحرس الثورة الإسلامية يعكس مخطط المعارضين لإضعاف قدرة إيران الإسلامية. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى القوانين الداخلية ومبادئ القانون الدولي، ملتزمة باحترام حقوق الإنسان وتوفير العدالة لجميع مواطنيها.

في الوقت الذي استشهد فيه قاضيان إيرانيان رفيعا المستوى في عمل إرهابي، يتدخل البرلمان الأوروبي بشكل واضح في الشؤون الداخلية لإيران من خلال قلب الحقائق، ويظهر دعمه للمجموعات الإرهابية. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي كانت دائمًا في طليعة مواجهة الإرهاب، هي ضحية للإرهاب المنظم والدولي، حيث أن العديد من هؤلاء الإرهابيين يمارسون أنشطتهم الإرهابية بحرية بدعم من الاتحاد الأوروبي.

إن حرس الثورة الإسلامية هو مؤسسة قانونية، وبفضل دعم الشعب الإيراني، يضمن أمن البلاد والمنطقة. وأي محاولة لوضع حرس الثورة الإسلامية في قائمة المجموعات الإرهابية من قبل البرلمان الأوروبي ستواجه برد فعل قوي من الجمهورية الإسلامية، ولن يسكت مجلس الشورى الإسلامي عن أي إهانة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يطلب مجلس الشورى الإسلامي من البرلمان الأوروبي أن يفتح عينيه على الحقائق العالمية، وأن يتوقف عن إصدار قرارات منحازة والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، وأن يتجنب اختبار مسارات غير مجدية في مواجهة الشعب الإيراني.**

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