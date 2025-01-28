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٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٤٤ م

مناورات الجيش الامنية...استخدام ناجح لصاروخ بدر المضاد للدروع وطيران الطائرات المسيرة بشكل جماعي

مناورات الجيش الامنية...استخدام ناجح لصاروخ بدر المضاد للدروع وطيران الطائرات المسيرة بشكل جماعي

في المرحلة النهائية للمناورات الامنية والهجومية والمتحركة للقوات البرية للجيش تم استخدام صاروخ بدر المضاد للدروع بنجاح، كما قامت الطائرات المسيرة بالطيران بشكل جماعي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب قائد عمليات القوات البرية للجيش، العميد جشك: "في المرحلة النهائية من المناورات الأمنية والهجومية والمتحركة للقوات البرية للجيش تم تشغيل الصاروخ المضاد للدروع الذي تحمله "بدر" بنجاح؛ هذا الصاروخ قادر على تدمير الأهداف على مسافة تصل إلى كيلومترين".

واضاف العميد جشك: "كما استهدفت طائرات المهاجر وأبابيل المسيرة مناطق تجمع الإرهابيين في الجانب الآخر من الحدود بقنبلة "قائم".

وقال قائد الطائرات بدون طيار التابعة للقوات البرية للجيش أيضًا: "في مناورات القوات البرية للجيش، تم تنفيذ أول طيران جماعي، تُعرف بالسرب، لأنظمة الطائرات بدون طيار بمدى يزيد عن 1500 كيلومتر، بالإضافة إلى انه تك الكشف عن أول نظام قنابل ليزرية يعتمد على الطائرات بدون طيار".

/انتهى/

رمز الخبر 1953620

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