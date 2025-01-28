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٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٣٠ م

مصدر عبري : إصابة جندي صهيوني بنيران صديقة في غزة

مصدر عبري : إصابة جندي صهيوني بنيران صديقة في غزة

أعلنت وسائل الإعلام العبرية، "إصابة جندي إسرائيلي بنيران صديقة في قطاع غزة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت المصادر ذاته، ان "جنديا يقود جرافة D9 العسكرية، أصيب بجروح خطيرة قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة، بعد إطلاق جنود آخرين النار عليه، لأنهم لم يتعرفوا عليه".

وأضافت، أن "الجنود الإسرائيليين ظنوا بأن هذا الجندي مواطن فلسطيني".

يأتي ذلك، وسط استمرار تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم وسط وشمال القطاع، بعد انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من محور نتساريم.

وفي سياق متصل، وصفت فصائل بالمقاومة الفلسطينية عبر بيانات لها، عودة النازحين بانه انتصار للشعب وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال ومخططات التهجير.

/انتهى/

رمز الخبر 1953622

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