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٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٣٨ ص

ايران وارمينيا تؤكدان على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية

ايران وارمينيا تؤكدان على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية

أكد نائب وزير الخارجية الأرميني فاهان غوستانيان، خلال لقائه وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي، أن أرمينيا تولي أهمية خاصة لتطوير وتعميق العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد نائب وزير الخارجية الأرميني خلال هذا اللقاء، على تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات في المنطقة، وشدد على رغبة أرمينيا في إرساء السلام والأمن في جنوب القوقاز، مؤكدا على نهج السياسة الخارجية لأرمينيا انطلاقا من استمرار سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع ايران بشكل شامل.

وبحسب بيان السفارة الإيرانية في يريفان، أكد عراقجي أيضًا عزم الحكومة الايرانية على مواصلة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى العلاقات الجيدة جدًا والتعاون الواسع النطاق بين إيران وأرمينيا في مختلف المجالات.

واعتبر أن هذه العلاقات تتفق مع المصالح المتبادلة للبلدين وكذلك السلام والاستقرار الدائم في جنوب القوقاز، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في إرساء السلام واستمرار الاستقرار والأمن في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953650

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