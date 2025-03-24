عراقجي يصل إلى يريفان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إلى يريفان بدعوة من نظيره الأرميني، وذلك في إطار المشاورات المستمرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع جيرانها بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

خلال هذه الرحلة، بالإضافة إلى التشاور مع وزير الخارجية الأرميني، سيلتقي عراقجي أيضًا مع رئيس وزراء ارمينيا ومسؤولين آخرين ومناقشة وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في منطقة القوقاز.

وكان في استقبال عراقجي لدى وصوله إلى أرمينيا عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية في ارمينيا ومسؤولين من السفارة الايرانية في يريفان.