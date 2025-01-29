الرئيس الايراني: لم نتلق رسالة من الحكومة الأمريكية حتى الآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان كان يتحدث للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء وردا على سؤال "هل تلقيت رسالة من الحكومة الأميركية؟". قال: "لا، لم نتلق أي رسالة حتى الآن".
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قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رداً على سؤال: هل تلقيت رسالة من الحكومة الأميركية؟ قال: "لا، لم نتلق أي رسالة حتى الآن".
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان كان يتحدث للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء وردا على سؤال "هل تلقيت رسالة من الحكومة الأميركية؟". قال: "لا، لم نتلق أي رسالة حتى الآن".
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