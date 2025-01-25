الرئيس الايراني يتفقد معرض "رواد التقدم" في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان زار صباح اليوم السبت معرض "رواد التقدم" في حسينية الإمام الخميني (رض)، المخصص للتعريف ببعض إنجازات وقدرات القطاع الخاص.

وخلال هذه الزيارة، حضر أيضا حاجي ميرزايي رئيس مكتب الرئيس، وهاشمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأتابك وزير الصناعة، وظريف مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية.

وفي إطار حديثه مع ممثلي ونشطاء القطاع الخاص، اطلع بزشكيان على قدرات وتطورات القطاع الخاص في البلاد.

وانطلقت يوم الثلاثاء الفعالية الوطنية لمعرض"رواد التقدم"، بحضور قائد الثورة في معرض إنجازات القطاع الخاص.

وأشار قائد الثورة الإسلامية في لقاء مع المنتجين والناشطين الاقتصاديين إلى إنجازات القطاع الخاص واعتبر من الضروري عرض هذه الإنجازات على جميع الشباب والطلاب وشرائح المجتمع الأخرى.

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