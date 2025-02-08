"الولد العجوز" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان نيويورك للأفلام الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أقيم مهرجان نيويورك الثالث للأفلام الإيرانية في الفترة من 29 يناير إلى 6 فبراير ، وفي نهايته حصل فيلم "بير بسر"(the old bachelor) على جائزة أفضل فيلم، بينما منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "نفايات وعرائس" للمخرجة منى حكمت، وتقدير خاص من لجنة التحكيم لليلى فرهادبور عن دورها في فيلم "كيكتي الحبيبة"، وجائزة أفضل فيلم قصير لفيلم "زوج إيران خانم" للمخرجة مرجان خسروي، وجائزة الجمهور لفيلم "سبب الوفاة: مجهول" للمخرج علي زرنغار.

كما تم عرض أفلام مثل "فطور مع الزرافات" للمخرج سروش صحت، و"القاتل والوحشي" للمخرج حميد نعمت الله، و"في أحضان الشجرة" للمخرج بابك خواجه باشا، و"المهرج" للمخرج همایون غنی زاده، و"أم قلب الذرَّة" للمخرج علي أحمد زاده، بالإضافة إلى أفلام وثائقية وقصيرة مثل "حافة السكين: إرث الممثلات في السينما الإيرانية" للمخرج بهمن مقصودلو، و"رخ" للمخرج آرش صادقي، و"أنيتا المفقودة في الأخبار" للمخرج بهزاد نعلبندي، و"له له" للمخرج فريد حاجي، و"الطريق" للمخرج بابك بيغي، و"شجرة الخوخ الذهبية" للمخرجة کتایون ارسنجانی، و"آخر صهيل حصان حلم بأن يصبح فراشة" للمخرجة مهدية محمدي.

كما تم تنظيم برنامج تكريمي لفاطمة معتمد آريا، حيث تم عرض أفلام "ناصر الدين شاه ممثل السينما" و"الفنانة" للمخرج محسن مخملباف، و"الحجاب الأزرق" للمخرجة رخشان بني اعتماد، و"بهمن" للمخرج مرتضى فرشباف، و"يوم من الأيام آبادان" للمخرج حميد رضا آذرنغ في مهرجان نيويورك الثالث للأفلام الإيرانية.

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