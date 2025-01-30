مروحية عسكرية تتسبب في تحطم طائرة ركاب بواشنطن

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الخميس: "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس (دونالد) ترامب قد أُبلغ بهذا الموقف، ويبدو بشكل مأساوي أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة في مطار ريغان الدولي في واشنطن العاصمة. هذا كل ما أستطيع تأكيده في هذا الوقت."

من جهتها، قالت شرطة العاصمة واشنطن إن عملية بحث وإنقاذ مشتركة بين عدة وكالات جارية في نهر "بوتوماك" بعد تحطم طائرة وستصدر مزيد من التفاصيل لاحقا.

وعلى إثر ذلك، تم إيقاف حركة الطائرات في مطار ريغان، وهناك معلومات بأنه على متن الطائرة أكثر من 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم، وهناك استجابة ضخمة من قوارب الإنقاذ بينما يبقى عدد الضحايا غير معروف حتى الآن.

وجاء في بيان لشركة "أميركان إيرلاينز": نحن على علم بتقارير تفيد بأن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 5342، التي تديرها شركة PSA، والتي انطلقت من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس (ICT) إلى مطار واشنطن ريغان الوطني (DCA)، تعرضت لحادث. وسنقدم المعلومات فور توفرها".

من جهته، صرح وزير النقل الأمريكي الجديد شون دافي، الذي أدى اليمين منذ ساعات قليلة، بأنه يراقب التطورات المتعلقة بحادث تحطم الطائرة في نهر "بوتوماك" من مقر إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في واشنطن العاصمة.

وقال دافي في منشور على منصة "إكس": "أنا موجود في مقر إدارة الطيران الفيدرالية وأتابع الموقف عن كثب".

في حين ذكرت الأنباء أن الوزير دافي وصل إلى المكان بالقرب من حادث تحطم الطائرة.

وجاء في بيان لـ"البنتاغون" أن 3 جنود من الجيش الأمريكي كانوا على متن مروحية "بلاك هوك" التي اصطدمت بالطائرة.

وقالت حاكمة ولاية كانساس لورا كيلي: أعلم أن طائرة قادمة من ويتشيتا تعرضت لحادث تحطم في مطار ريغان الوطني. أنا على اتصال دائم بالسلطات. تفكيري كله مع المعنيين. سأشارك المزيد من المعلومات فور توفرها.