أحدث تفاصيل عن متابعة قضية سقوط مروحية الرئيس الايراني الراحل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، اصغر جهانغير تقريراً حول مجريات متابعة قضية سقوط مروحية الرئيس الايراني الراحل الشهيد ابراهيم رئيسي وزير الخارجيته الشهيد حسين اميرعبداللهيان ورفاقهما الاخرين.

وقال أصغر جهانغير بهذا الخصوص: "بعد تحطم مروحية رئيس الجمهورية، تم رفع قضية في الجهاز القضائي لمتابعة الملف وتم تشكيل لجنة لاستكمال التحقيق في أبعاد تلك القضية، ولكن لم يكتمل تقرير اللجنة بعد وسيتم الاعلان عن التفاصيل فور اكتمال الملف".

يذكر انه تحطمت مروحية الرئيس الايراني السابق ورفاقه في شهر مايو الماضي، عندما كانوا يعودون من الحدود مع جمهورية أذربيجان بعد تدشين بعض المشاريع المشتركة، حيث استشهد اثر الحادث الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية عبداللهيان ومحافظ اذربيجان الشرقية وامام جمعة تبريز وافراد طاقم المروحية.

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