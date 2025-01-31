فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى قائد أركان المقاومة ومهندس طوفان الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توجّهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "بأحرّ التبريكات إلى الأخوة في حركة حـ.ـماس، قيادةً وكوادر وأنصاراً باستـ.ـشهاد القادة الأبطال".

ورأت في "الإعلان عن استـ.ـشهاد القادة، في وقت تتمّ فيه عملية تبادل الأسرى، رسالة لكيان العـ.ـدو وداعميه، بأنّ استـ.ـشهاد القادة في الميدان يعطي دفعاً قوياً للمجاهدين واستبسالاً منقطع النظير".

وأكدت الحركة ثباتها وحركة حـ.ـماس "إلى جانب فصائل المقـ.ـاومة لإنجاز تبادل الأسرى وتحقيق أهداف شعبنا بغزة".

كما نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "الشهيد القائد الكبير محمد الضيف، والشهداء القادة العظماء".

ورأت الجبهة، في بيانها، في الشهيد القائد الضيف "عنواناً للتخطيط الدقيق، والعمل المقاوم النوعيّ، كما حدث في إطلاق معركة طوفان الأقصى"، وهو الذي "نجح في تحويل المقاومة إلى قوة منظّمة ومدرّبة أرهقت الاحتلال، وأفشلت حساباته في أكثر من محطة".

وشدّدت على أنّ "استشهاد القادة لن يُضعف المقاومة بل سيزيدها إصراراً وعنفواناً، وسيكون دمهم وقوداً لاستمرار المعركة"، وأنّ "العدو واهم إن ظنّ أنّه باغتيال القادة يستطيع وقف المسيرة، والتجربة أثبتت قدرة المقاومة على تجاوز الضربات وتعويض القادة بالقادة".

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