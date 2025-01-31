مصريون يزحفون إلى معبر رفح رفضاً لمقترح ترامب بتهجير سكان غزة إلى سيناء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر نشطاء، صوراً وفيديوهات للحشود المصرية من المحافظات كافة وهم في طريقهم إلى معبر رفح شمال سيناء، مؤكّدين أنّ "شعب مصر يردّ على ترامب".

وقال المشاركون في الاحتجاجات: "الآن الشعب المصري من مختلف المحافظات المصرية يزحف باتجاه معبر رفح في أضخم تظاهرة مساندة لغزة وأهلها؛ ورفضاً لمخططات تهجير سكان غزة، ولتأكيد وقوف مصر وشعبها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وتصدّر التريند هاشتاغ "الشعب المصري: لا لتهجير الفلسطينيين".

وبدأت الوفود من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني من مختلف المحافظات المصرية بالتجمّع فجر اليوم الجمعة، للتوجّه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لإعلان رفضهم لتصريحات ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسريّاً من أراضيهم باتجاه مصر.

وأكّد المشاركون رفضهم القاطع للتهجير، بوصفه "تصفية للقضية الفلسطينية، وانتهاكاً لحقّ تقرير المصير الفلسطيني"، مؤكّدين أنّ مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية.

وقبل يومين، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنّ الرأي العام المصري والعربي والعالمي، "يرى أنّ هناك ظلماً تاريخياً وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عاماً"، لافتاً إلى وجود حقوق تاريخية "لا يمكن تجاوزها".

كما شدّد السيسي على أنه "لا يمكن التسامح بتهجير الفلسطينيين أو السماح به على الإطلاق، لما له من تأثير على الأمن القومي المصري (...) إنّ نقل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا نستطيع المشاركة فيه"، مؤكّداً أنّه لا يمكن أبداً التنازل عن "ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية".

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