ترودو: جاهزون للرد على واشنطن حال اصرارها على تنفيذ قرارها بزيادة التعرفات الجمركية على صادراتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ، انه قال ترودو خلال اجتماع مجلس العلاقات الكندية الأمريكية في تورنتو: "كما أعلن الرئيس ترامب أمس، هو لا يزال يريد فرض رسوم جمركية على كندا ابتداء من يوم الغد.. إذا قرر الرئيس فرض أي رسوم جمركية على كندا، فنحن مستعدون للرد.. رد قوي ولكنه حكيم وفوري".

وأكد ترودو أن أوتاوا لا ترغب في أن تفرض واشنطن الرسوم الجمركية، مما سيجبر كندا على الرد، لكنه أضاف أن حكومته "مستعدة لجميع السيناريوهات".

وأضاف: "إن الحكومة الكندية استجابت لتلك الجوانب التي ركز عليها ترامب، والتي دفعته للتفكير في فرض الرسوم الجمركية".

وأشار ترودو رئيس الوزراء الكندي إلى أن حكومته "متفهمة لمخاوف ترامب، ولذلك عززت بشكل كبير الأمن على طول الحدود مع الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة".

وأوضح أنه "ابتداء من هذا الأسبوع، بدأت المروحيات الكندية بتسيير دوريات على الحدود، وتم نشر قوات خاصة لوقف تهريب مادة الفنتانيل المخدرة من كندا إلى الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي إن أوتاوا مستعدة لوقف تصدير الكهرباء وموارد الطاقة إلى الولايات المتحدة إذا نفذ ترامب تهيديه بفرض رسوم بنسبة 25%، حيث تصدر كندا نحو 60% من نفطها إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 85% من كهربائها.

وفي 25 نوفمبر 2024، أعلن ترامب أنه في اليوم الأول من عمله في منصب الرئيس، سيفرض رسوما بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من كندا والمكسيك إذا لم يتم حل الوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة ومشكلة تدفق المواد الأفيونية المصنعة، ووعد الكنديين بتسهيلات فقط إذا انضموا إلى الولايات المتحدة بوصفهم الولاية رقم 51.

وبعد حفل تنصيبه في 20 يناير، أكد ترامب أنه يعتزم فرض هذه الرسوم ابتداء من 1 فبراير.

المصدر: تاس