آية الله خاتمي: الرئيس الأميركي يمثل الإرهاب بعينه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ آية الله السيد أحمد خاتمي، في خطبة صلاة الجمعة في مصلى الإمام الخميني (رض)، بمولد الامام المهدي المنتظر (عج) وقال: "إن عصر غيبة الإمام المهدي (رض) هو عصر الواجب والالتزام الديني وليس عصر وداع الدين". إن مسؤولية المنتظرين لإمام الزمان في هذا المجال أعظم من مسؤولية غيرهم.

وأضاف: "إن المنتظر الحقيقي هو من يحمي دينه في عصر الغيبة، وهذا طبعاً مهمة صعبة".

وأكد آية الله خاتمي أن غداً السبت هو ذكرى استشهاد المرحوم السيد عباس الموسوي الأمين العام السابق لحزب الله الذي استشهد على أيدي الصهاينة، وقال: "ثورتنا هتفت من أجل حركة التحرير الفلسطينية، وبعون الله سنحتفل يوماً ما بتحرير فلسطين".

وفي إشارة إلى الحضور الملحمي للشعب الايراني في مسيرة 22 بهمن، قال أن هذا الحضور كان عاماً وليس خاصاً بمحافظة أو مدينة واحدة، وقال: "لقد جاء الشباب إلى المسيرة بفرح". وفي إيران، حضر ملايين الأشخاص إلى الساحة بالحب والحماس.

وأكد خطيب الجمعة في طهران أن العدو يتحدث عن الاشتباك أو القصف، وقال: "الحمد لله الشعب خرج إلى الساحة منتصرا ورد على ترامب".

وأوضح آية الله خاتمي: "كانت هناك اختلافات في الأذواق منذ بداية الثورة، لكن هؤلاء الناس أظهروا أنه إذا رفعت أهداف نبيلة وظهرت أزمة، فإنهم يتوحدون". في مسيرة 22 بهمن، أوصل الشعب رسالة الوحدة وأخبر العدو أننا نقف إلى جانب الثورة. كانت كلمات الرئيس الصريحة والمبتكرة هي أنه إذا كان ترامب مفاوضًا، فما هي هذه الأخطاء التي يرتكبها؟ بالإضافة إلى ذلك، كانت كلمات سماحة القائد هي أيضًا محور الخطاب.

وفي إشارة إلى كلام ترامب، قال: إن قضية ممارسة أقصى قدر من الضغط على حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مسألة اليوم أو الأمس. لقد قمت بتطبيق أقصى قدر من الضغط لمدة 45 عامًا ولم تتمكن من فعل أي شيء .

وخاطب خطيب الجمعة في طهران القادة الأميركيين: أنت إرهابي ومروج للإرهاب. حزب الله ليس إرهابياً، بل هو إرهابي مضاد ويواجه الإرهابيين أمثالك.

وفي إشارة إلى تصريحات ترامب التي زعم فيها أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، قال آية الله خاتمي: "قواتنا المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، تدافع بشجاعة عن دينها وشرفها وأرضها". أم أن ترامب قال أن إيران منتهكة لحقوق الإنسان، وأن شرطتك تقتل المواطنين أمام الكاميرات. أنتم نفس المجرمين الذين استهدفوا طائرتنا الركابية التي كانت تحمل 300 راكب.

وفيما يتعلق بموقف الرئيس الأميركي من غزة، قال آية الله خاتمي: "ترامب قال في تصريحه الأخير إن على أهل غزة أن يذهبوا إلى مصر والأردن". نحن نتحدث عن تهجير أهل غزة. ويقول القرآن الكريم أن هذا التهجير هو مثال للظلم. لقد عجزتم عن تهجيرهم طيلة خمسة عشر شهراً من الحرب، ولن تتمكنوا من ذلك بعد الآن. لقد أسقطتكم ثقافة المقاومة وستظل تسحقكم.

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