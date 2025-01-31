محسن رضائي: التقدم الاقتصادي والثقافي في إيران غير ممكن من دون مشاركة الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران "محسن رضائي": يجب أن نكون مستعدين لمواجهة تصرفات العدو الجديدة، فالأعداء يأتون في كل مرة بنموذج جديد من الفتنة والتآمر، ولا ينبغي أن تكون حساباتنا مبنية على تصرفاتهم السابقة فقط.

وأضاف أن انتصار الثورة الإسلامية هو نتيجة 100 عام من كفاح ونضال الشعب الإيراني وثمن دماء الشهداء، وهذه الثورة متجذرة في رغبة الشعب الإيراني في الهوية وتحقيق الاستقلال ضد سنوات من الظلم والاستعمار.

وتابع قائلا: لقد تعلم الشعب الإيراني دروسا من المؤامرات والأحقاد، وإن وقوفه إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإیرانیة یعود إلی أنه لا يريد أن يدخل الأعداء إلى إيران مرة أخرى. ولذلك لا يسمح لهم بإثارة الفتنة.

وقال :نجحت إيران في تحقيق استقلالها السياسي بانتصار الثورة الإسلامية وتمکنت من إنشاء نظامها السياسي بناءً على إرادة الشعب.

وأضاف: تأسست الديمقراطية وتمت صياغة الدستور وتنفيذه بعد انتصار الثورة الإسلامية.

واستطرد قائلا: وقفت إيران وحيدة في مواجهة القوى العالمية في فترة الدفاع المقدس، وحققت الإقتدار السياسي والاستقلال الأمني والدفاعي بعد 300 عام.

وتابع: كانت صناعة الدفاع الإيرانية تعتمد بشكل كامل على الدول الأخرى في عهد نظام الشاه البائد ولقد حققنا اليوم قدرات فريدة في مجالي الدفاع والقوة العسكرية.

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