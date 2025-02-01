إيران تصنع مفصل الركبة الهيدروليكي بثلث سعر الموديلات الأجنبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد القائم على المعرفة، أن شركة قائمة على المعرفة صممت وأنتجت مفصل ركبة متقدما بتقنية الهيدروليك IR60. يمكن استخدام هذا المفصل من قبل الجميع، بدءًا من الأطفال وحتى الأشخاص الذين يحتاجون إلى قدر كبير من الاستقرار في الوقوف.

وفي إشارة إلى التكنولوجيا المتقدمة لمفصل الركبة الهيدروليكي IR60، قال رضا إيرانبور الرئيس التنفيذي للشركة: "هذا المنتج يمكّن الفرد من التحكم في سرعة الحركة في مرحلتي الانثناء والتمديد بشكل منفصل". كما أن آلية EBS في هذا المفصل تتحكم في الانثناء الثانوي واستقرار المفصل أثناء مرحلة الوقوف وعندما يلامس الكعب الأرض حتى مرحلة ثني القدم.

وبحسب ناشط التكنولوجيا هذا، فإن مقاومة نظام EBS ترتبط أيضًا بشكل مباشر بسرعة الحركة، أي أنه عند السرعات الأعلى، لا تمنع وظيفة EBS المفصل من الحركة بسلاسة.

وقال الباحث في هذا المشروع، في إشارة إلى مادة الألومنيوم ذات الدرجة العسكرية وخفة وزن المنتج: "إن خفة وزن المفصل هي الميزة التنافسية الرئيسية لمنتجنا مقارنة بالمفاصل الأخرى الموجودة في السوق".

واختتم إيرانبور حديثه بالقول: "نظراً لأن النسخة الأجنبية من هذا المنتج تكلف أكثر من 400 مليون تومان، فإن منتجنا القائم على المعرفة، والذي يبلغ سعره 120 مليون تومان، يعد خياراً مناسباً للغاية للمعاقين والمحاربين القدامى في البلاد". وتتمتع الشركة أيضًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 جهازًا سنويًا، وهو ما يمكن أن يساعد في تحسين نوعية حياة العديد من الأشخاص.

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