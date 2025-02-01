حافلات الأسرى تصل إلى رام الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وأفاد التقرير أن قافلة الأسرى الفلسطينيين انطلقت من سجن عوفر ووصلت إلى بلدة بيتونيا.

وتقل الحافلات عددا من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم اليوم الإفراج عن 18 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد ضمن الدفعة الرابعة من صفقات تبادل الأسرى. وتشمل عملية التبادل أيضًا 54 سجينا من ذوي الأحكام الطويلة الأمد. كما سيتم الإفراج عن 111 أسيراً من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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