  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٣١ م

حافلات الأسرى تصل إلى رام الله

حافلات الأسرى تصل إلى رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، وصلت إلى مدينة رام الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وأفاد التقرير أن قافلة الأسرى الفلسطينيين انطلقت من سجن عوفر ووصلت إلى بلدة بيتونيا.

وتقل الحافلات عددا من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم اليوم الإفراج عن 18 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد ضمن الدفعة الرابعة من صفقات تبادل الأسرى. وتشمل عملية التبادل أيضًا 54 سجينا من ذوي الأحكام الطويلة الأمد. كما سيتم الإفراج عن 111 أسيراً من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
/انتهى/

رمز الخبر 1953774
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات