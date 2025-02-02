الكيان الإسرائيلي قلق من مصر لشرائها كميات كبيرة من الأسلحة مؤخرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون عبّر عن القلق من القدرات العسكرية المصرية متسائلا عن سبب استمرار الجيش المصري بالتحديث والتطوير.

وتسائل أيضا عن سبب استثمار القاهرة مئات الملايين من الدولارات سنوياً في أسلحة متقدمة، على الرغم من أن مصر لا تواجه أي تهديدات فورية.

كما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن دانون، خلال مقابلة مع الصحفي ميندي ريزل في برنامج "أخبار الأسبوع" على إذاعة "كول براما"، قال إن الحشد العسكري المصري "يدعو إلى القلق، خاصة في ضوء هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على الكيان الإسرائيلي.

وأضاف لماذا يحتاجون كل هذه الغواصات والدبابات؟ يجب أن ننتبه بعد هجمات السابع من أكتوبر، فقد تعلمنا الدرس. يجب أن نراقب مصر عن قرب، ونستعد لأي سيناريو".

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