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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٠٩ ص

زلزال يضرب دهرم في فارس

زلزال يضرب دهرم في فارس

فراشبند - ضرب زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر منطقة دهرم التابعة لمدينة فراشبند في محافظة فارس.  

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقع الزلزال صباح يوم الأحد بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في منطقة دهرم التابعة لمدينة فراشبند.

وقد حدث هذا الزلزال على عمق 28 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي أضرار نتيجة لهذا الحدث الطبيعي.

/انتهى/

رمز الخبر 1953798

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