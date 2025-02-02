زلزال يضرب دهرم في فارس

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقع الزلزال صباح يوم الأحد بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في منطقة دهرم التابعة لمدينة فراشبند.

وقد حدث هذا الزلزال على عمق 28 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي أضرار نتيجة لهذا الحدث الطبيعي.

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