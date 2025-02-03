تشغیل قطار "تشابهار – زاهدان" حتى نهاية العام المقبل

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح "سيد حميد بور محمدي" في برنامج تلفزيوني: "يبدأ الخط الرئيسي للسكك الحديدية من تشابهار ويصل إلى سرخس ومشهد، ولكن في المرحلة الأولى، يجب أن نصل به من تشابهار إلى زاهدان. عند النظر إلى الخريطة في زاهدان، يمكن رؤية خط أخضر يصل إلى كرمان وأصفهان، ولدينا خط سكك حديدية حتى هناك."

وأضاف: "إذا تمكنا من إنهاء هذا المشروع بسرعة أكبر، بمعنى أنه بجانب بندر عباس، سيكون لدينا خط سكك حديدية آخر شمال - جنوب. حاليًا، يتم العمل بسرعة من تشابهار نحو زاهدان، ومن زاهدان إلى خاش سيتم الانتهاء منه، وإن شاء الله سنحقق نتيجة خط السكك الحديدية تشابهار - زاهدان حتى نهاية العام المقبل."

ووفقًا لبور محمدي، فإن الجدول الزمني لهذا المشروع يتطلب حوالي 20 ألف مليار تومان من الموارد، والتي سنقدمها للوزارة والمقاول.

وأشار رئيس منظمة التخطيط والميزانية إلى أنه بالإضافة إلى ما تم ذكره، يتم أيضًا تنفيذ الممر الساحلي من ميناء جواتر إلى خرمشهر، ويتم إنشاء السكك الحديدية من تشابهار إلى زاهدان.

وفي سياق حديثه عن برامج الحكومة لتطوير مكران، أوضح أن محور جاسب ومحمد آباد وريغان قيد التنفيذ، كما أن ممر ريمدان - بندر عباس أيضًا قيد التنفيذ، ويتم تجريف أرصفة الصيد، وحالياً يتم إنشاء مستشفى في منطقة ميناب وتشابهار.

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