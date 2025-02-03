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٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٧ م

بزشکیان: يجب أن نكون جميعًا خدامًا للشعب

بزشکیان: يجب أن نكون جميعًا خدامًا للشعب

قال رئيس الجمهورية في الجلسة المشتركة لزعماء السلطات وعدد من المسؤولين من السلطات الثلاث، إن الخطوة الأولى في أداء الواجب والخدمة هي أن نتحلى بالصبر، مضيفًا: "يجب أن نكون جميعًا خدامًا للشعب، وأن لا نفرق بين أحد في سبيل خدمتنا للناس."

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد "مسعود بزشكيان" في الجلسة المشتركة لزعماء السلطات وعدد من المسؤولين من السلطات الثلاث التي عُقدت صباح اليوم الإثنين 3 فبراير في ضيافة رئاسة الجمهورية، أن "المؤشر الرئيسي بالنسبة لنا جميعًا الذين نتحمل المسؤولية اليوم يجب أن يكون الشعب، وأن نسعى لحل مشاكلهم."

وشدد پزشکیان على أن "العدو اليوم يسعى لتفكيك البلاد من خلال الفتنة والخلاف بيننا، ويجب أن تكون كل جهودنا في سبيل الوحدة والتماسك حتى لا نسمح للعدو بتحقيق أهدافه."

وأضاف رئيس الجمهورية أنه يجب علينا تغيير نظرتنا والتعامل مع الناس بتسامح وسعة صدر، قائلاً: يقول الله في القرآن إذا أحسنتم أضعف لكم الأجر، وإذا أسأتم فبقدر إساءتكم ستعاقبون وتابع: "هناك من قدموا الخير طوال حياتهم في هذه الثورة، وقد يكونون قد زلوا مرة واحدة أو أساءوا، لكننا لا يجب أن نخرجهم من ساحة العمل بسبب تلك الزلة الواحدة."

/انتهى/

رمز الخبر 1953855

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