خرازي: نأمل أن تؤدي المفاوضات إلی إرساء السلام الدائم بین ؛یران وأذربیجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئیس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية کمال خرازي صرح بمفاوضات السلام بین جمهوریتي أذربیجان وأرمینیا، أننا نأمل في أن تؤدي المفاوضات إلی إرساء السلام الدائم بین البلدین ویتعزز التعاون بین جمهوریة أذربیجان وأرمینیا وإيران وجورجیا وروسیا وترکیا بشأن القوقاز.

وأعرب عن أمله في توسیع العلاقات بین طهران وباکو قائلا اننا نرحب برفض جمهوریة أذربیجان لإنشاء قواعد أجنبیة في هذا البلد معربا عن قلقه من تواجد الکیان الصهیوني في جمهوریة أذربیجان.

من جانبه قال حاجییف ان هناك فرصة تاریخیة لتعزیز العلاقات بین إيران وجمهوریة أذربیجان مصرحا أن باکو مستعدة للتعاون مع طهران لتنمیة ممر الشمال-الجنوب.

وکتبت السفارة الأذربیجانية لدی طهران في تدوینة علی انستغرام ان اللقاء تناول قضایا التعاون وتنظیم الزیارات المتبادلة بین المراکز التعلیمیة للبلدین وأصحاب الأفکار الإجتماعیة والسیاسیة.

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