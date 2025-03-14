إيران ترحب باتفاق السلام بين أرمينيا و أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي رحب بإعلان التوصل إلى الاتفاق بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان بشأن شروط اتفاقية السلام بين البلدين، واعتبرها خطوة ضرورية ومهمة نحو تحقيق السلام الدائم في منطقة جنوب القوقاز.

وأعرب بقائي عن أمله أنه بفضل جهود الطرفين لحل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية، سنشهد قريبا توقيع اتفاق سلام بين البلدين وتحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة.

يشار إلى أنه أعلنت أذربيجان وأرمينيا أمس الخميس، التوصل إلى "اتفاق سلام" إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ عقود.

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