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١٤‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ ص

إيران ترحب باتفاق السلام بين أرمينيا و أذربيجان

إيران ترحب باتفاق السلام بين أرمينيا و أذربيجان

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، باتفاق جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان بشأن شروط اتفاقية السلام بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي رحب بإعلان التوصل إلى الاتفاق بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان بشأن شروط اتفاقية السلام بين البلدين، واعتبرها خطوة ضرورية ومهمة نحو تحقيق السلام الدائم في منطقة جنوب القوقاز.

وأعرب بقائي عن أمله أنه بفضل جهود الطرفين لحل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية، سنشهد قريبا توقيع اتفاق سلام بين البلدين وتحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة.

يشار إلى أنه أعلنت أذربيجان وأرمينيا أمس الخميس، التوصل إلى "اتفاق سلام" إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ عقود.

/انتهى/

رمز الخبر 1955514
شیرین سماره

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