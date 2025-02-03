قاليباف: إيران والعراق في ذورة التنسيق والتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أشار خلال اجتماعه المشترك مع رئيس البرلبمان العراق محمود المشهداني إلى القواسم المشتركة السياسية والدينية والاقتصادية بين البلدين.

وقال في الواقع فإن شعبنا والحكومة والبرلمان العراقيين متحدون في مجال السلام والاستقرار في المنطقة وتنمية العلاقات الثنائية والتأثير في العالم الإسلامي كمان البلبدين، في ذوروة التنسيق والتشاور والتعاون من أجل التأثير الجدي على المستوى الدولي.

وأضاف إن البلدين عازمان على الدفاع عن جبهة المقاومة والإسلام وكرامة الأمة الإسلامية، والتواجد في الميدان ومساندتهم، وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية الثنائية متابعا ينبغي تنمية التعاون مع دول الجوار والدول الإسلامية، العربية وغير العربية من أجل استقرار وأمن المنطقة بشكل خاص.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مع نظيره العراقي التركيز على تطوير العلاقات البرلمانية وتفعيل اللجان المشتركة في المجالات الاقتصادية ومن بين القضايا الاخرى التي تمت مناقشتها التبادل في قطاع الطرق وتطوير السكك الحديدية وخط سكة حديد خرمشهر - البصرة.

وأكد الطرفان أهمية التعاون في مجال الحج والسياحة بين البلدين بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بإرساء الأمن الحدودي المستدام.

ولفت قاليباف إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الإيراني في العراق، كانت على رأس أولويات عمل برلماني البلدين في اجتماع اليوم، وتقرر أن يعمل برلمانا البلدين على تنفيذ تلك التفاهمات.

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