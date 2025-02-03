قاليباف يستقبل رئيس البرلمان العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس البرلمان العراقي قبل لحظات محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في مبنى البرلمان الإيراني في طهران.

ووصل رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني مساء أمس الاحد الى طهران على راس وفقد برلماني رفيع، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي.

وكان في استقبال المشهداني في مطار "مهراباد" بطهران حميد رضا حاجي بابائي نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي وكذلك محمد تقي نقد علي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية العراقية.

وتاتي زيارة المشهداني لطهران لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

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