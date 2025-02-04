  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٥٤ ص

وزارة الخارجية: المفاوضات النووية لا تزال تحت إشراف وزارة الخارجية

وزارة الخارجية: المفاوضات النووية لا تزال تحت إشراف وزارة الخارجية

أكدت العلاقات العامة لوزارة الخارجية على عدم تغيير وضع إدارة الملف النووي. 

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أوضحت العلاقات العامة لوزارة الخارجية في ردها على استفسارات وسائل الإعلام حول وضع إدارة الملف النووي، أنه "لم يحدث أي تغيير في هذا الصدد"، مشيرة إلى أن مسؤولية إجراء المحادثات والمفاوضات المتعلقة بالموضوع النووي لا تزال على عاتق وزارة الخارجية كما كان في السابق، ويتم ذلك تحت إدارة الوزير المحترم من خلال المساعدات السياسية والقانونية الدولية.

ومن الواضح أن تحديد الاستراتيجية التفاوضية وإجراء التنسيق بين الجهات المعنية لا يزال يتم من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

/انتهى/

رمز الخبر 1953892

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات