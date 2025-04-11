شمخاني: إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضحا ويسيرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية الى جدية ايران في الحصول على الاتفاق مع الولايات المتحدة وأكد انه إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضح".

وكتب شمخاني في منشور على منصة "اكس": "وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سلطنة عمان بكامل الصلاحيات للتفاوض غير المباشر مع الولايات المتحدة"، مضيفا: "بعيداً عن الاستعراض والضجيج أمام الكاميرات، تسعى طهران إلى التوصل إلى اتفاق حقيقي وعادل".

وتابع: "وهناك مقترحات قابلة للتنفيذ وإذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضحا ويسيرا".

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