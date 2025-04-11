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١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٠٠ ص

شمخاني: إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضحا ويسيرا

شمخاني: إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضحا ويسيرا

أكد المستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية، علي شمخاني ان ايران تسعى الى اتفاق عادل و حقيقي و إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضحتا ويسيرا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية الى جدية ايران في الحصول على الاتفاق مع الولايات المتحدة وأكد انه إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضح".

وكتب شمخاني في منشور على منصة "اكس": "وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سلطنة عمان بكامل الصلاحيات للتفاوض غير المباشر مع الولايات المتحدة"، مضيفا: "بعيداً عن الاستعراض والضجيج أمام الكاميرات، تسعى طهران إلى التوصل إلى اتفاق حقيقي وعادل".

وتابع: "وهناك مقترحات قابلة للتنفيذ وإذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضحا ويسيرا".

/انتهى/

رمز الخبر 1956495
جواد ماستری فراهانی

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