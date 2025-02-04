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٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:١٩ ص

بدء المرحلة الثانية من مناورات "اقتدار الدفاع الجوي 1403" للجيش

بدء المرحلة الثانية من مناورات "اقتدار الدفاع الجوي 1403" للجيش

بدأت المرحلة الثانية من مناورات "اقتدار الدفاع الجوي 1403" صباح اليوم في جنوب غرب البلاد.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن المرحلة الثانية من المناورات، التي تركز على قوة الدفاع الجوي للجيش، انطلقت صباح اليوم في مناطق من جنوب غرب ووسط البلاد.

تشمل هذه المناورات، التي تُدار من خلال شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد، عمليات الكشف والتعرف والتعقب والمواجهة وتدمير الأهداف المعادية.

في هذه المرحلة من المناورات، ستقوم قوة الدفاع الجوي للجيش باستخدام المعدات الرادارية المحلية والشبكة الموسعة للمراقبة في منطقة المناورات، بالكشف عن الأهداف المهاجمة والتعرف عليها.

تقوم مراكز القيادة والتحكم في هذه المناورات باستخدام أنظمة رادارية نشطة وسلبية متقدمة ومحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من المراقبة الإشارية والكهروضوئية، بإجراء عمليات مراقبة لمنطقة المناورات. وعند اكتشاف هدف معادٍ، يتم تفعيل نظام الدفاع الجوي المناسب لمواجهة الأهداف المعادية باستخدام أنظمة القيادة والتحكم الذكية.
/انتهى/

رمز الخبر 1953894

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