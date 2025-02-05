عملية متزامنة لمنظومتي الدفاع الجوي "باور 373" و"إس 300"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن في المرحلة النهائية لمناورات الدفاع الجوي للجيش في عملية متزامنة، أسقطت منظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى، "باور 373" و"إس 300" هدفا معاديا بإطلاق الصواريخ.

وجاءت هذه العملية بعد أن تمكنت شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد من تحديد الهدف وتعيينه على هاتين المنظومتين.

وكان الدمج العملياتي بين منظومتي الدفاع الجوي "باور 373" و"إس-300" لمكافحة الأهداف المرتفعة أحد أبرز إنجازات هذه المناورات.

اجريت هذه العملية في حين زعم بعض المسؤولين ووسائل الإعلام المعادية أنهم عطلوا أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى الإيرانية واخرجتها عن الخدمة، بعد الاعتداء الصهيوني على الأرضي الإيرانية في تشرين الأول من العام الماضي.

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