بزشكيان: تحالف أعضاء اوبك سيمنع العقوبات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مسعود بزشكيان، بعد ظهر اليوم الأربعاء، الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيض، حيث هنأه بإعادة انتخابه وتمنى له التوفيق في الولاية الجديدة.

واعتبر الرئيس أن السعي لإبعاد أوبك عن لعبة السياسة مبدأ مهم وأضاف: نقل الخبرات والإنجازات وكذلك الإدارة الجماعية للسوق هي أحد مجالات التعاون الجادة بين أعضاء أوبك. يجب على الأعضاء التصرف بطريقة لا تؤدي أفعالهم إلى الإضرار بعضو آخر؛ أعتقد أنه إذا عمل أعضاء أوبك بشكل موحد ومنسق، فلن تتمكن أمريكا من فرض العقوبات والضغوط على أحد الأعضاء.

وفي هذا اللقاء، ومع تقديره للدور البناء الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المنظمة، قال الأمين العام لمنظمة أوبك أيضا: إن إيران، باعتبارها أحد المؤسسين لمنظمة أوبك، لعبت دائما دورا إيجابيا في المنظمة، وحاولت خلال فترة عملي كأمين عام، تحريك منظمة أوبك في اتجاه تأمين مصالح جميع الأعضاء، في سياق استقرار السوق واستقراره.

وقال هيثم الغيض: لقد حاولنا تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء كأفراد أسرة سعياً لتحقيق المصالح الجماعية. إن تعزيز روح التعاون هذه مهم جداً لمستقبل الدول الأعضاء، حيث أن تحسن العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية جعل أوبك تلعب دوراً أقوى في السوق من ذي قبل.