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٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٠٤ م

منظمة العفو الدولية: مقترحات ترامب بشأن غزة عبثية وليست أخلاقية ولا شرعية

منظمة العفو الدولية: مقترحات ترامب بشأن غزة عبثية وليست أخلاقية ولا شرعية

رفضت منظمة العفو الدولية، لاإنسانية مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتصريحاته الأخيرة بشأن قطاع غزة وسكانه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت المنظمة الدولية، في تصريح اليوم الأربعاء، أنه من غير المقبول مقترح الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، والسخرية من حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأكدت المنظمة أن مقترحات ترامب بشأن غزة عبثية وليست أخلاقية ولا شرعية.

جاء ذلك بعد تصريحات جديدة لترامب عقب لقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، قال فيها "أرغب في رؤية مصر والأردن يستقبلان سكانا من غزة، وأعتقد أن سكان القطاع يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة"، كما شجع أن تكون غزة "ملكية طويلة الأمد" لبلاده.

رمز الخبر 1953973

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