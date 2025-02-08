مصدر أمني مصري: سنتخذ إجراءً عسكريًا إذا تم ترحيل الفلسطينيين قسرًا إلى سيناء

أفادت وكالة مهر للأنباء عن صحيفة "عربي 21"، فقد نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرًا استنادًا إلى مصدر أمني مصري، أكد فيه أن مصر ستتحرك عسكريًا إذا تم فرض تهجير قسري لسكان قطاع غزة إلى سيناء.

وأضاف المصدر أن التحركات العسكرية المصرية بدأت فعليًا منذ مايو 2024، تزامنًا مع الاعتداءات الإسرائيلية على رفح وسيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا الحدودي.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي مخضرم في المنطقة تحذيره من أن تنفيذ خطة ترامب الخطيرة قد يؤدي إلى تصعيد كبير في مصر والأردن، مما قد يفجر انتفاضة عنيفة في الضفة الغربية ضد تل أبيب.

يُذكر أن مخطط ترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن وإفراغ قطاع غزة، الذي يُنسب إلى إدارة ترامب، أثار موجة من الغضب والرفض في دول المنطقة.

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