اللواء سلامي: حاملة "الشهيد باقري" ليست مجرد حاملة مُسيرات بل هي وحدة قتالية بحرية كاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي أشار خلال مراسم الحاق حاملة المسيرات "الشهيد باقري" اليوم الخميس، أكد على أهمية القدرات العسكرية للبلاد ودور القوة البحرية للحرس الثوري في تعزيز القوة الدفاعية للبلاد.

وأضاف أن الشعب الإيراني تحرر من الأسر والعبودية بعد عقود من هيمنة القوى الاستكبارية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وقدم الحرية والاسلام كأروع الانجازات للبلاد.

وتابع لم تستطع أمريكا تحمل الاستقلال السياسي لإيران، وحاولت إضعاف إرادة الشعب الإيراني من خلال أساليب مختلفة، بما في ذلك الفتنة والاغتيالات والحروب الاقتصادية والإعلامية. متابعا لكننا بقينا دائما على عهدنا مع الإمام الخميني(رض) وقائد الثورة وأثبتنا القدرة العظيمة التي نتمتع بها للعالم.

وحول حاملة المسيرات أكد سلامي أن حاملة المسيرات "الشهيد باقري"، ليست مجرد حاملة مسيرات، بل وحدة قتالية بحرية كاملة قادرة على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى على مسافات طويلة، والدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية، ولديها القدرة على خلق قوة ردع قوية للغاية.

ولفت إلى ان هذه الحاملة تستطيع البقاء مستقلة في المياه المفتوحة لمدة عام كما أنها قادرة على تخطي مختلف المسيرات ونقل السفن عالية السرعة على بعد آلاف الأميال. وهذا يدل على القوة الدفاعية الهائلة التي تتمتع بها البلاد والقادرة على مواجهة أي تهديد.

وأشار إلى أن إيران لم تشكل أبدا أي تهديد لأي دولة، وسياستها هي التعامل مع الدول الأخرى على أساس مبادئ المساواة والعدالة. مشددا على ان ايران سترد بقوة على أي تهديد. وهذا هو أحد مبادئ أمنها الوطني وسياساتها الخارجية.

وحول اخر التطورات في غزة أكد وقوف إيران إلى جانب الشعوب المضطهدة، وخاصة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الظلم والاحتلال في وطنه، وخاصة في غزة والضفة الغربية، ويجب أن يعلم الجميع أن هذا الطريق النضالي سيستمر حتى تحقيق الحرية الكاملة.

وفيما يخص قدرة إيران على مواجهة الضغوطات علق سلامي قائلا: 'إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلد عظيم لا يستسلم أبدا للضغوط الأجنبية. ونحن مستمرون في اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز القوة الدفاعية والاقتصادية للبلاد وسنقف بحزم ضد أي تهديد"، متابعا هذا الشعب لن يهتز أمام الضغوطات، وسيتحرك دائما إلى الأمام بإرادة قوية ...طريقنا هو طريق الاستقلال والحرية والقوة، ولن نحيد عن هذا الطريق تحت أي ظرف من الظروف".

/انتهى/