الأدميرال تنغسيري: حاملة المُسيرات "الشهيد باقري" متعددة الأغراض وأضخم المشاريع العسكرية بعد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البحرية للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنغسيري، قال في حفل ضم حاملة المسيرات "الشهيد باقري" الى القوات البحرية للحرس الثوري ان هذه البارجة متعددة الاغراض تعد واحدة من اضخم المشروعات العسكرية البحرية ما بعد انتصار الثورة الاسلامية، وتم تدشينها بعد عامين ونصف العام من الجهد الدؤوب.

وشدد على اهمية هذا المشروع في تعزيز القوات البحرية وتحقق اوامر قائد الثورة قائلا ان هذه القطعة البحرية الجديدة، مزودة بصواريخ بعيدة المدى وتملك امكانيات منوعة بما فيها المجموعات القتالية ومستشفى تخصصيا وامكانات رياضية.

واضاف ان هذه القطعة البحرية تضم مرابض خاصة للمسيرات والطائرات العمودية وبوسعها الانتشار في البحر لمدة عام من دون الحاجة للعودة الى الشاطئ.

واكد ان هذه البارجة مزودة بمجموعة تجهيزات متقدمة تشمل فرق القتال المختلفة وتجهيزات الحرب الالكترونية وفريق الغطاسين وفرق المسيرات الصاروخية ومجموعات الاسناد بما في ذلك مستشفى تخصصي بـ 6 اسرة وغرفة عمليات ومختبر وصيدلية وحتى ملعب بالعشب الصناعي للانشطة المختلفة.

وتابع قائد القوات البحرية للحرس الثوري ان هذه البارجة وفضلا عن قدراتها العسكرية، يمكن ان تساعد في اوقات الضرورة على تامين المعيشة وتامين خطوط الملاحة البحرية الاقتصادية للبلاد. موضحا انها تضطلع بدور مهم في مواجهة التهديدات الدولية.

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