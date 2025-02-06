رئيس منظمة الدعاية الاسلامية: الوعد الشيطاني بالتهجير القسري لايزيد المقاومة الا قوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه کتب رئیس منظمة الدعاية الاسلامية عبر حسابه على الفضاء الافتراضي: "الوعد الشيطاني بالتهجير القسري لايزيد المقاومة الا قوة" مؤكدا: "هذه الأرض المقدسة ملك لأصحاب الدم والايمان".



وأضاف حجة الاسلام قمي: "منذ مايقارب ٨٠ عاما وأرواح الشهداء وأجسادهم تملأ سماءها وارضها"، مبينا: "الأحمق هو من لا يعلم ما في التارخ ولايعرف ما هي المقاومة".



وشدد في الختام: "الذليل هو من لا يعتبر من التجارب"، مستشهدا بقوله تعالى: «ان الأرض يرثها عبادي الصالحون".



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