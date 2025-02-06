وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه کتب رئیس منظمة الدعاية الاسلامية عبر حسابه على الفضاء الافتراضي: "الوعد الشيطاني بالتهجير القسري لايزيد المقاومة الا قوة" مؤكدا: "هذه الأرض المقدسة ملك لأصحاب الدم والايمان".
وأضاف حجة الاسلام قمي: "منذ مايقارب ٨٠ عاما وأرواح الشهداء وأجسادهم تملأ سماءها وارضها"، مبينا: "الأحمق هو من لا يعلم ما في التارخ ولايعرف ما هي المقاومة".
وشدد في الختام: "الذليل هو من لا يعتبر من التجارب"، مستشهدا بقوله تعالى: «ان الأرض يرثها عبادي الصالحون".
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رئيس منظمة الدعاية الاسلامية: الوعد الشيطاني بالتهجير القسري لايزيد المقاومة الا قوة
صرح رئيس منظمة الدعاية الاسلامية، حجة الاسلام محمد قمي ان الوعد الشيطاني بالتهجير القسري لايزيد المقاومة الا قوة، مؤكدا ان الأراضي الفلسطينية ملك لأصحابها الفلسطينيين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه کتب رئیس منظمة الدعاية الاسلامية عبر حسابه على الفضاء الافتراضي: "الوعد الشيطاني بالتهجير القسري لايزيد المقاومة الا قوة" مؤكدا: "هذه الأرض المقدسة ملك لأصحاب الدم والايمان".
رمز الخبر 1953996
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