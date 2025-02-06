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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٣١ م

عراقجي: إيران لن تستسلم أمام التنمر والضغوطات

عراقجي: إيران لن تستسلم أمام التنمر والضغوطات

اکد وزير الخارجية الایرانی، السید عباس عراقجی ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تستسلم امام التنمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية اليوم الخميس خلال اجتماع السفراء الأجانب مع الرئيس الايراني: "قبل ستة وأربعين عاماً، انتصرت إحدى الثورات الإسلامية الأكثر شعبية، ونجحت الأمة الإيرانية في الإطاحة بالنظام الاستبدادي وتأكيد إرادتها في تقرير مصيرها".

وأصاف: "لقد ارتكزت السياسة الخارجية الإيرانية على قيم الثورة الإسلامية، ورفض التمييز والعدوان والهيمنة الأجنبية. إن العمود الفقري للسياسة الخارجية الإيرانية هو الشعب الإيراني".

وتابع عراقجي: "لقد لعبت إيران دوراً لا مثيل له في ضمان الأمن الإقليمي والعالمي من خلال تقديم تضحيات بطولية في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، ودفعت ثمناً باهظاً".

وصرح: "انتهجت الحكومة الرابعة عشرة سياسة خارجية نشطة وديناميكية وفعالة لتطوير العلاقات مع كافة دول العالم" مؤكدا ان إيران لن تستسلم أبدًا للتنمر والضغوط غير العادلة.

واوضح وزير الخارجية: "إيران مستعدة لتطوير العلاقات مع جيرانها في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس سياسة حسن الجوار"، مضيفا إن إيران، باعتبارها دولة ذات حضارة عريقة، مستعدة دائمًا للتعاون معكم في مختلف المجالات.

/انتهى/

رمز الخبر 1953992

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