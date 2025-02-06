عراقجي: إيران لن تستسلم أمام التنمر والضغوطات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية اليوم الخميس خلال اجتماع السفراء الأجانب مع الرئيس الايراني: "قبل ستة وأربعين عاماً، انتصرت إحدى الثورات الإسلامية الأكثر شعبية، ونجحت الأمة الإيرانية في الإطاحة بالنظام الاستبدادي وتأكيد إرادتها في تقرير مصيرها".

وأصاف: "لقد ارتكزت السياسة الخارجية الإيرانية على قيم الثورة الإسلامية، ورفض التمييز والعدوان والهيمنة الأجنبية. إن العمود الفقري للسياسة الخارجية الإيرانية هو الشعب الإيراني".

وتابع عراقجي: "لقد لعبت إيران دوراً لا مثيل له في ضمان الأمن الإقليمي والعالمي من خلال تقديم تضحيات بطولية في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، ودفعت ثمناً باهظاً".

وصرح: "انتهجت الحكومة الرابعة عشرة سياسة خارجية نشطة وديناميكية وفعالة لتطوير العلاقات مع كافة دول العالم" مؤكدا ان إيران لن تستسلم أبدًا للتنمر والضغوط غير العادلة.

واوضح وزير الخارجية: "إيران مستعدة لتطوير العلاقات مع جيرانها في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس سياسة حسن الجوار"، مضيفا إن إيران، باعتبارها دولة ذات حضارة عريقة، مستعدة دائمًا للتعاون معكم في مختلف المجالات.

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