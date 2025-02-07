وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع وزير خارجية الفاتيكان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع وزير خارجية ورئيس الأساقفة في الفاتيكان، آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتطورات الدولية.

وفي إشارة إلى العلاقات الطيبة والتاريخية بين إيران والفاتيكان، أكد عراقجي على أهمية استمرار الحوارات والمشاورات الدينية بين الجانبين، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه التفاعلات إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين أتباع الأديان والمساعدة في تعزيز السلام والعدالة في العالم على أساس التعاليم المشتركة وتعاليم الديانات الإبراهيمية.

وأشاد المطران غالاغر بالنهج البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفاظ على التفاعلات بين الجانبين وتوسيعها، وأكد على ضرورة بذل جهود عالمية للحفاظ على السلام ونشر العدالة في العالم.

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