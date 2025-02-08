عراقجي: تجربة الاتفاق النووي أثبتت أن أميركا لن تفي بالتزاماتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس عراقجي، مساء السبت، في ندوة الميثانول الإيرانية السادسة، إن التغلب على الوضع الحالي بشكل صحيح يتطلب الفهم الصحيح لهذا الوضع، قد تم فرض عقوبات قاسية على الشعب، وهذه العقوبات تشكل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية في إيران.

وأضاف: "لدينا واجبان في الرد على هذه العقوبات: المهمة الأولى هي أن نرفع العقوبات، وأن نتفاوض ونتفاعل مع الآخرين، والمهمة الثانية هي تحييد هذه العقوبات، إذ أصبحنا بمفردنا يجب أن نكون مكتفين ذاتيا، وهذه المهمة تشكل أولوية أعلى بالنسبة لنا.

وأكد عراقجي أنه يجب تحييد العقوبات، مضيفا: "مهمة تحييد العقوبات واجب عام".

وتابع: "رفع العقوبات يتطلب التفاوض، ولكن ليس في ظل سياسة الضغوط القصوى". لا يمكن أن تتم المفاوضات من موقف ضعف لأنها لم تعد تسمى مفاوضات وهي شكل من أشكال الاستسلام. لن نذهب إلى طاولة المفاوضات بهذه الطريقة.

وأكد أن المفاوضات يجب أن تكون ذكية، وقال: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتخلى أبدا عن المفاوضات لقد أظهرت تجربة الاتفاق النووي أن أميركا لن تفي بالتزاماتها، وأن إيران لن تسمح بتكرار هذا الإخلال بالوعود. إيران لا تريد التفاوض مع دولة توقع في نفس الوقت على عقوبات جديدة.

وأكد وزير الخارجية على الدور المهم لصناعة البتروكيماويات، وقال: "هذه الصناعة من أكثر الصناعات ربحية في البلاد، لكن إمكاناتها الكاملة لم يتم استخدامها بعد".

وأكد عراقجي أنه يتعين علينا تعزيز صمودنا وتهيئة الأرضية للعمل.

وأكد على أهمية دور القطاع الخاص وقال: "يجب على الحكومة تسهيل القوانين للقطاع الخاص ويجب أن نغير نظرتنا للقطاع الخاص".

وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي: "لا ينبغي لنا أن نضع كل البيض في سلة واحدة، بل يتعين علينا تنويع صادراتنا". لقد تم إنشاء قدرات جديدة من خلال مجموعة بريكس والاتحاد الأوراسي، كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على 9000 سلعة إلى الصفر من قبل هذا الاتحاد.

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