بقائي: امتداد العقوبات الأميركية الأحادية الجانب إلى المؤسسات الدولية أمر خطير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حذر في رسالة على منصة إكس من عواقب تمديد الولايات المتحدة للعقوبات أحادية الجانب على المؤسسات الدولية (المحكمة الجنائية الدولية) باعتبارها تواطؤا في جرائم الكيان الإسرائيلي.

وقال: "إن إدمان أميركا على إنفاذ القوانين المحلية خارج حدودها يستهدف الآن المؤسسات الدولية".

وأضاف: "إن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل الشنيعة يعد عملاً دنيئا غير مسبوق في التاريخ الطويل من التواطؤ الأميركي مع كيان احتلالي وعنصري ارتكب كل أنواع الجرائم بهدف "الإبادة الاستعمارية" لفلسطين".

وفي واقع الأمر، "فرض العقوبات على محكمة لاهاي هي مثال حقيقي على إساءة استخدام السلطة بشكل صارخ بهدف منح إسرائيل الحصانة الكاملة ومنح الإذن بارتكاب المزيد من الجرائم وتهديد السلم والأمن الدوليين". ويجب على المجتمع الدولي أن يدرك هذا الخطر وأن يتحرك وفقا لذلك.

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